Atelier aquarelle Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 13 avril 2024.

Atelier aquarelle Maison des Métiers d’Art Douains Eure

Guide conférencière nationale trilingue et de ce fait, passionnée par l’art et l’histoire. Le dessin et la peinture font également partie de la vie de Patricia Rynski d’Argence depuis toujours. Patricia Rynski a eu la chance d’être soutenue dans l’exécution de ses premières aquarelles par un artiste local renommé, Gérard Allix, qui a eu la gentillesse de l’intégrer dans un groupe de peintres dynamiques. Ainsi, elle a pu commencer à exposer régulièrement dans la région et c’est donc tout naturellement que l’artiste a proposé des ateliers de peinture aux bateaux de croisière pour lesquels elle travaille quotidiennement. Ces cours remportent un franc succès depuis plus de 15 ans. Elle donne également des cours d’art plastique à St Marcel.

Patricia Rynski a ensuite diversifié ses créations passant de l’aquarelle à l’huile, à l’acrylique.

ATLIER:

Patricia Kynski d’Argence vous propose de (re)découvrir cette belle technique qu’est l’aquarelle. Ne croyez surtout pas que ce cours s’adresse à un public averti ! En peu de temps et avec le soutien bienveillant de l’artiste, vous réaliserez une œuvre représentant les falaises d’Etretat que vous encadrerez certainement !

Public À partir de 12 ans.

Tarif 19€

Sur réservation https://www.smartagenda.fr/pro/gvrny/rendez-vous/?affrdv&tkaction=2–63098-e60faf6b41458

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

