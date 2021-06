Atelier aquarelle B’art nomade Centre culturel des Mazades, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Toulouse.

**Le 28 juillet 2021 de 10h à 12h ou de 14h à 16h** **Adultes et familles (à partir de 5 ans si accompagné)** 5 à 10 participants Centre culturel des Mazades – 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse **35€ par personne** Au cours de la séance de deux heures : • Démonstration d’Amandine : glacis, lavis, fusion de la couleur dans l’eau, brève histoire de l’aquarelle. • Test des couleurs et techniques. • Choix du sujet au travers d’une réflexion et d’un échange avec Amandine et les autres participants • Réalisation de l’aquarelle, accompagnés par l’intervenante. **Pour réserver maintenant en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/adhesions/atelier-aquarelle-b-art-nomade](https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/adhesions/atelier-aquarelle-b-art-nomade)** **Pour réserver maintenant et payer le jour du stage contactez-nous au 05.34.41.14.44 ou par mail à [communication@abcactionsculturelles.com](mailto:communication@abcactionsculturelles.com)** Site internet : [https://abcactionsculturelles.com/inscription/](https://abcactionsculturelles.com/inscription/)

Centre culturel des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



