2 février 2022

2022-02-02 – 2022-02-02

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique La Nantaise Marion Barraud est une jeune illustratrice qui a su se faire remarquer au fil des albums jeunesses, publications de presse, expositions et bandes dessinées auxquels elle a contribué.

Les participants seront invités à peindre à l'aquarelle les animaux de leur choix avant de relier les différents dessins pour créer une fresque collective en papier.

