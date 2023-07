Atelier aquarelle – Automne de la Science 2023 Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier aquarelle – Automne de la Science 2023 Bibliothèque Amélie Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription à partir du 5 septembre au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr L’Automne de la science célèbre l’eau dans tous ses états ! Peintres débutants ou confirmés,

venez partager vos talents lors d’un atelier aquarelle à la bibliothèque

Amélie en section adulte . Laissez vos pinceaux s’exprimer en réalisant l’œuvre de votre choix. Ce

sera l’occasion d’échanger sur les différentes techniques de la peinture à

l’Aquarelle. A vos palettes ! Rendez-vous le mercredi 11 octobre à partir de 10h. Inscription à partir du 5 septembre au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

Bibliothèque Amélie Atelier Aquarelle – Automne de la science 2023 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Amélie Adresse 164 rue de Grenelle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Amélie Paris

Bibliothèque Amélie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/