Atelier aquarelle Allô la peinture Quartier du Devenson Mouriès, samedi 17 février 2024.

Atelier aquarelle Allô la peinture Quartier du Devenson Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez à un atelier aquarelle au Jardin Maraîcher à Mouriès, samedi 17 février à 15h !

À vos agendas !



Le prochain atelier du Jardin maraîcher se déroulera samedi 17 février à 15h.

Nos ateliers sont multigénérationnels et sont donc ouverts aux adultes et aux enfants (accompagnés).

Vous pouvez apporter vos pinceaux et votre peinture si vous le souhaitez, et il y aura du matériel à disposition.



Inscription obligatoire auprès de Sylvie (06 25 41 10 06) ou d’Aurore (messenger @aurore pe). .

Quartier du Devenson Le Jardin Maraîcher

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

