L’art végétal japonais du Kokedama Atelier Aquaphyte, 31 mars 2023, Colombes. L’art végétal japonais du Kokedama 31 mars – 2 avril Atelier Aquaphyte Atelier découverte. Apprenez tous les secrets du Kokedama japonais traditionnel. Tous les secrets du Kokedama japonais traditionnel. Un voyage au pays du soleil levant pour vous faire rêver ! – Le Keto tsuchi des rizières de Niigata,

– L’Akadama du Mont Asama,

– Le Sable du Mont Fuji,

et les composants et gestes secrets, gage de succès …

Une immersion passionnante. Déroulé de l’atelier : – Histoire du Kokedama

– Présentation des ingrédients traditionnels

– Préparation du terreau

– Choix des plantes

– Confection de la sphère

– Présentation des mousses

– Pose de la mousse

– Explication sur l’arrosage

Atelier Aquaphyte 56 avenue de l'Agent Sarre 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.aquaphyte.com

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 Japon Kokedama Aquaphyte – Anthios

