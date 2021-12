Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac Atelier Approfondissement et philosophie du yoga Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac Pendant ce atelier , vous aurez une approche plus globale du yoga avec en entrée, une brève pratique pour se mettre en forme. Vous continuerez par voir de manière plus approfondie plusieurs postures que nous faites pendant les cours.

Vous ferez une petite pause gourmande et conviviale où chacun aura ramener quelque chose à partager.

En plat principal, vous prendrez un temps dédié à la philosophie du yoga puis un bol d’air avec des exercices de respiration, rafraîchissants comme un sorbet.

Et en dessert, vous terminerez par une pratique relaxante.

Tarif normal : 40€ / personne

contact@yogavenir.fr +33 7 50 28 08 33

