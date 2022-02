Atelier Apprenti vitrailliste Saint-Flour Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Saint-Flour

Atelier Apprenti vitrailliste Saint-Flour, 18 février 2022, Saint-Flour. Atelier Apprenti vitrailliste Place d’Armes Maison de l’habitat et du Patrimoine Saint-Flour

2022-02-18 10:00:00 – 2022-02-18 12:00:00 Place d’Armes Maison de l’habitat et du Patrimoine

Saint-Flour Cantal Saint-Flour Cantal Animation et ateliers pour les enfants pour découvrir le patrimoine de Saint-Flour tout en s’amusant ! +33 4 71 60 22 50 Place d’Armes Maison de l’habitat et du Patrimoine Saint-Flour

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Saint-Flour Autres Lieu Saint-Flour Adresse Place d'Armes Maison de l'habitat et du Patrimoine Ville Saint-Flour lieuville Place d'Armes Maison de l'habitat et du Patrimoine Saint-Flour Departement Cantal

Saint-Flour Saint-Flour Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-flour/

Atelier Apprenti vitrailliste Saint-Flour 2022-02-18 was last modified: by Atelier Apprenti vitrailliste Saint-Flour Saint-Flour 18 février 2022 Cantal Saint-Flour

Saint-Flour Cantal