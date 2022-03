ATELIER APPRENTI TISSERAND Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Les participants utiliseront des métiers à tisser variés pour confectionner des objets en laine ou en fil. Les objets fabriqués et les techniques utilisées sont différents en fonction des dates. Le créneau de 14h est consacré aux grands (à partir de 7 ans) et celui de 16h aux petits (à partir de 4 ans). 14h : Réalisation d’une feuille en macramé (à partir de 7 ans)

Ces ateliers sont l'occasion pour les enfants de devenir, le temps d'une heure, un apprenti artisan. Ils découvriront les techniques et les outils utilisés par le tisserand, à travers la création d'un objet. contact@musee-metiers.fr +33 2 41 78 24 08 https://www.musee-metiers.fr/

