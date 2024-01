ATELIER APPRENTI PÂTISSIER AU MOULIN DE L’EPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire, mardi 27 février 2024.

ATELIER APPRENTI PÂTISSIER AU MOULIN DE L’EPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Le temps d’un atelier au Moulin de l’Epinay devenez apprenti pâtissier !

Viens mettre la main à la pâte et confectionne des sablés, cookies ou encore de belles tartes aux pommes avec la farine du Moulin et les pommes locales (selon la saison). Tu pourras les déguster sur place !

L’occasion de découvrir de nouvelles recettes et de partager un moment convivial tout en apprenant le métier de meunier et les techniques de fabrication de la farine.

Réservation obligatoire au Moulin de l’Epinay au 02 41 72 73 33 EUR.

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 L’Epinay

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact1@moulinepinay.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:00:00



