ATELIER APPRENTI NATURALISTE LES PETITES BÊTES À CAP LOIRE CAP LOIRE Mauges-sur-Loire, jeudi 15 août 2024.

ATELIER APPRENTI NATURALISTE LES PETITES BÊTES À CAP LOIRE CAP LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Découvrez le monde merveilleux des petites bêtes avec cet atelier ludique à Cap Loire à Montjean-sur-Loire.

Savez-vous ce qui se cache sous les feuilles ? Ou bien derrière une écorce d’arbre ? Sous la terre, sous l’eau ou encore dans une fleur aux mille pétales ? Dans cette animation, on prendra le temps de connaître les petites bêtes qui nous entourent. Celles à 6 pattes, à 8, à 14 et même celles à plus de 14 ! L’occasion d’en savoir plus sur l’incroyable univers de cette faune minuscule.

Atelier familial adapté aux enfants à partir de 4 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 11:00:00

fin : 2024-08-15 12:00:00

CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

