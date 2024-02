ATELIER APPRENTI MEUNIER AU MOULIN DE L’EPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire, mardi 22 octobre 2024.

ATELIER APPRENTI MEUNIER AU MOULIN DE L’EPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Devient un apprenti meunier en fabricant toi-même ta farine au Moulin de l’Epinay à La Chapelle-Saint-Florent à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Bienvenue au Moulin de l’Epinay dnas le Maine et Loire. Ce moulin de plus de 200 ans fabrique encore sa farine grâce à sa meule en pierre et ses grandes ailes. Vous aussi devenez meuniers!

A travers cet atelier, vous découvrirez les différents types de farine et apprendrez à les différencier pour mieux les cuisiner. Les animatrices du moulin répondront à toutes vos questions afin de partager un moment convivial tout en apprenant le métier de meunier et les techniques de fabrication de la farine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22 14:00:00

fin : 2024-10-22 16:30:00

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 L’Epinay

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact1@moulinepinay.com

