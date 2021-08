Orléans Atelier Saint Marceau Loiret, Orléans Atelier “Apprenti MANGAKA” Atelier Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier “Apprenti MANGAKA” Atelier Saint Marceau, 23 août 2021, Orléans. Atelier “Apprenti MANGAKA”

du lundi 23 août au mercredi 25 août à Atelier Saint Marceau

Atelier “Apprenti MANGAKA” pour les 8ans / 12ans, sur les journées du 23, 24, 25 août. Tarif libre.

tarif libre

Stage dessin peinture pour les 8/12/ans Atelier Saint Marceau 117 rue Saint Marceau 45000 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T16:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T16:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Atelier Saint Marceau Adresse 117 rue Saint Marceau 45000 ORLEANS Ville Orléans lieuville Atelier Saint Marceau Orléans