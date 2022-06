ATELIER APPRENTI FERRONNIER Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire EUR 7 7 Ces ateliers sont l’occasion pour les enfants de devenir, le temps d’une heure, un apprenti artisan. Ils découvriront les techniques et les outils utilisés par le ferronnier à travers la création d’un objet. Chaque enfant repart avec sa réalisation.

Les enfants réaliseront un objet en métat.

Place de l'Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

