ATELIER APPRENTI FERRONNIER

2022-08-25 – 2022-08-25

Une animation à découvrir en famille ! Découvrez le métier de ferronnier sous forme d’atelier ludique et interactif. Ces ateliers sont l’occasion pour les enfants de devenir, le temps d’une heure, un apprenti artisan. Ils découvriront les techniques et les outils utilisés par le ferronnier à travers la création d’un objet. Chaque enfant repart avec sa réalisation.

