ATELIER APPRENTI CIRIER Mauges-sur-Loire, 23 août 2022, Mauges-sur-Loire.

ATELIER APPRENTI CIRIER

Musée des Métiers Place de l’Eglise SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Place de l’Eglise Musée des Métiers

2022-08-23 – 2022-08-23

Place de l’Eglise Musée des Métiers

Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire

L’équipe du musée vous propose différents ateliers à faire en famille avec un créneau en début d’après-midi (14h-15h) pour l’atelier des plus grands (à partir de 6 ans) et un créneau à 16h pour les plus petits (à partir de 3 ans).

Les techniques et les réalisations sont différentes suivant l’âge des enfants et le jour de l’atelier.

Le matériel est fourni. Les participants repartent avec leurs productions.

Après la visite de l’atelier du cirier, les enfants sont invités à créer leur propre bougie avec de la cire à modeler.

Une animation à découvrir en famille !

Découvrez le métier de cirier sous forme d’atelier ludique et interactif.

contact@musee-metiers.fr +33 2 41 78 24 08 https://www.musee-metiers.fr/

L’équipe du musée vous propose différents ateliers à faire en famille avec un créneau en début d’après-midi (14h-15h) pour l’atelier des plus grands (à partir de 6 ans) et un créneau à 16h pour les plus petits (à partir de 3 ans).

Les techniques et les réalisations sont différentes suivant l’âge des enfants et le jour de l’atelier.

Le matériel est fourni. Les participants repartent avec leurs productions.

Après la visite de l’atelier du cirier, les enfants sont invités à créer leur propre bougie avec de la cire à modeler.

Une animation à découvrir en famille !

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-23 par