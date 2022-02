ATELIER APPRENTI AMOULAGEUR AU MOULIN DE L’EPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

ATELIER APPRENTI AMOULAGEUR AU MOULIN DE L'EPINAY Mauges-sur-Loire, 10 février 2022

2022-02-10

Devenez un apprenti amoulageur et fabriquez vous-même une maquette en bois de notre moulin à vent ! Vous pourrez le peindre à votre goût et le ramener chez vous. L'occasion de partager un moment convivial tout en apprenant les mécanismes d'un moulin à vent ainsi que les techniques de fabrication de la farine. Avant de grimper les 4 étages du moulin pour comprendre la production de farine à l'ancienne, les enfants fabriquent chacun leur moulin en bois.

