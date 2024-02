ATELIER: APPRENDRE LE CHANT DES OISEAUX Pornic, mercredi 17 avril 2024.

Atelier proposé par l’association Hirondelle.

Parlez-vous oiseaux ?

Apprendre les chants d’oiseaux quelle histoire, c’est impossible non ? Si si, on vous promet que c’est possible, et sans solfège. L’essentiel est de se concentrer sur quelques chants, entre 2 ou 3 voire 5 pour une première année, ensuite on augmente au fur et à mesure. Eugene, notre ornithologue, saura vous guider en repérant les notes les plus fines et délicates parmi les gazouillis frénétiques du printemps. Vous pourrez ensuite commencer à parler oiseau un peu plus chaque jour !

