Atelier : apprendre la communication animale
2 Grande Rue Lignières
2023-04-02 09:00:00 – 2023-04-02 17:00:00

Lignières
Cher

Cher 120 EUR 120 Autour de cet atelier, apprenez à mieux comprendre votre animal de compagnie. La communication animale ou par télépathie vous permettra d’établir un lien et de découvrir ce que les animaux ont à nous dire… Ouvert à tous et sur inscription. +33 6 79 79 27 85 PIXABAY

