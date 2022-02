Atelier : apprendre à masser bébé Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Atelier : apprendre à masser bébé Plonéour-Lanvern, 5 mars 2022, Plonéour-Lanvern. Atelier : apprendre à masser bébé Boutique Nature et Murmures 3 Bis Rue des Alliés Plonéour-Lanvern

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 11:00:00 Boutique Nature et Murmures 3 Bis Rue des Alliés

Venez apprendre à masser votre petit afin de soulager les petits maux du quotidien . Grâce au sens du toucher, ces gestes vont lui permettre de vivre en harmonie avec celles et ceux qui l'entourent. Le massage vous aidera à développer patience, confiance et partage afin de créer une relation privilégié avec bébé.

