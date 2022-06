Atelier « apprendre à faire ses tisanes » Pontcirq, 2 juillet 2022, Pontcirq.

Atelier « apprendre à faire ses tisanes » Pontcirq

2022-07-02 – 2022-07-03

Pontcirq 46150 Pontcirq

60 EUR Nous nous proposons de partager avec vous notre amour pour les plantes. Apprendre à les connaître nourrit en nous la confiance en la Vie. Un remède est là, dans le monde végétal, pour chacune de nos affections.

La première journée de ce weekend sera consacrée à la lecture d’un lieu permacole et ses aménagements; elle intéressera les personnes installées en recherche d’idées et d’exemples pour acquérir plus d’autonomie sur son lieu, mais aussi les personnes en besoin d’inspiration.

La seconde journée sera axée sur la réalisation de ses propres tisanes.

Si vous choisissez de venir le weekend, vous pourrez camper sur place et utiliser nos aménagements pour le repas du soir et le petit déjeuner, avec une contribution en participation libre et consciente. Nous pouvons aussi vous fournir la liste des hébergements alentours. Ce weekend vous permettra de vous aerer et vous y trouverez de quoi vous reconnecter.

Reconnaître les principales plantes médicinales cultivées et sauvages – cueillir et faire sécher.

+33 6 68 74 40 02

Pontcirq

