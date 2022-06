Atelier « apprendre à faire ses tisanes »

Atelier « apprendre à faire ses tisanes », 25 juin 2022, . Atelier « apprendre à faire ses tisanes »

2022-06-25 – 2022-06-25 60 EUR 60 Nous nous proposons de partager avec vous notre amour pour les plantes. Apprendre à les connaître nourrit en nous la confiance en la Vie. Un remède est là, dans le monde végétal, pour chacune de nos affections. Chaque participant pourra repartir avec sa cueillette et des consignes de séchage ou bien avec une tisane du jardin forêt. Selon les disponibilités, nous pourrons aussi vous offrir quelques plants à implanter dans votre jardin ou sur votre balcon! ouvert a toute personne désireuse d’apprendre sur les plantes médicinales. La participation a toute activité de l’association vous donne le statut de membre adhérent. Chacun.e est invité.e à apporter un bloc note, des ciseaux ou sécateurs. Reconnaître les principales plantes médicinales cultivées et sauvages – cueillir et faire sécher. Nous nous proposons de partager avec vous notre amour pour les plantes. Apprendre à les connaître nourrit en nous la confiance en la Vie. Un remède est là, dans le monde végétal, pour chacune de nos affections. Chaque participant pourra repartir avec sa cueillette et des consignes de séchage ou bien avec une tisane du jardin forêt. Selon les disponibilités, nous pourrons aussi vous offrir quelques plants à implanter dans votre jardin ou sur votre balcon! ouvert a toute personne désireuse d’apprendre sur les plantes médicinales. La participation a toute activité de l’association vous donne le statut de membre adhérent. Chacun.e est invité.e à apporter un bloc note, des ciseaux ou sécateurs. dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville