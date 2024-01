Atelier Apprendre à dessiner et à peindre Lauzun, dimanche 14 avril 2024.

Atelier Apprendre à dessiner et à peindre Lauzun Lot-et-Garonne

L’association Lauzun : Ateliers, Création, Découverte vous propose un atelier pour apprendre à dessiner et à peindre. Cet atelier détendu est supervisé par Leesa LE MAY. Profitez de ce moment chaleureux et convivial entre amis pour améliorer vos capacités d’observation et de peinture. Accessible aux débutants comme aux experts. Tous les outils sont inclus avec le cours. Nombre de places limitées. Réservations par mail. Cours en anglais. EUR.

Salle Jules FERRY

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00



L’événement Atelier Apprendre à dessiner et à peindre Lauzun a été mis à jour le 2024-01-23 par OT du Pays de Lauzun