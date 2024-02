Atelier apprendre à cuisiner les algues alimentaires Les Jardins de la Mer Le croisic, samedi 20 avril 2024.

Atelier apprendre à cuisiner les algues alimentaires Après un tour d’horizon des algues présentes sur nos côtes et de quelques-unes de leurs caractéristiques, nous nous intéresserons à la manière de les préparer, de les conserver et de les cuisiner…. 20 et 27 avril Les Jardins de la Mer Atelier: 35, Atelier: 17, Atelier: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:30:00+02:00

Après un tour d’horizon des algues présentes sur nos côtes et de quelques-unes de leurs caractéristiques, nous nous intéresserons à la manière de les préparer, de les conserver et de les cuisiner.

Les recettes détaillées lors de cet atelier seront bien sûr dégustées à la fin.

Les Jardins de la Mer Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs) 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 75 75 84 07 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 68 98 96 34 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesjardins-delamer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesjardins-delamer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-apprendre-a-cuisiner-les-algues-alimentaires-le-croisic-1.html »}]

LOISIRS Y|LESJARDINSDELAMER|ATELIERCUISINE2023AVRIL