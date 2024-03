Atelier Appel d’air Le Grenier Castanet-Tolosan, jeudi 21 mars 2024.

Atelier Appel d’air Fabrication de capteurs à particules fines Jeudi 21 mars, 18h00 Le Grenier Participation libre

Fabrication de capteurs

à particules fines

Le projet Appel d’air vise à sensibiliser le public à la pollution atmosphérique. Cette sensibilisation s’appuie sur le dispositif de sciences citoyennes Luftdaten, avec l’assemblage de capteurs à particules fines pouvant mesurer les particules inférieures à 10μm et inférieures à 2.5μm. La fabrication de ses dispositifs permet d’introduire des notions sur les polluants, les sources de pollution, et l’impact des actions quotidiennes sur l’air que nous respirons, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

> Définition de la pollution, découverte des types de polluants et sources de pollution, impact sur notre santé et l’environnement.

> Temps de montage et configuration de capteur. L’objectif est d’assembler des capteurs et de découvrir leur fonctionnement.

Le CPIE Terres Toulousaines expérimente depuis près de 3 ans ce dispositif de sciences citoyennes de mesure de la qualité de l’air.

Le Grenier a constitué un groupe de recherche citoyen sur le sujet que tout le monde peut rejoindre !

Et nous serions content que des capteurs soient disposés à l’extérieur de Castanet, sur le territoire plus large du Sicoval.

Réservation ici -10 places

ou sur place au Grenier 5 jours avant ou par téléphone ou mail

Prix libre, 5 € conseillé (participation pour le matériel du capteur).

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

