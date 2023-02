Atelier Appâts d’Anges, Fréderick Gay éventailliste Atelier Appâts d’Anges, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Sortie en avant-première du timbre « éventailliste »

Vendredi 10 et samedi 11 février, le nouveau timbre métiers d’art édité par la poste en l’honneur du savoir-faire éventailliste a été dévoilé à mon atelier en présence de sa réalisatrice Sophie Beaujard, graveuse en taille douce (que vous pourrez retrouver durant le week-end des métiers d’art au Musée de la Chaussure).

Petite rétrospective sur l’évolution des pratiques de l’éventail :

Datant de l’antiquité, l’éventail accompagne l’humanité depuis ses origines, sous forme de branchages tressés, de feuilles de lotus pliées et séchées ou de touffes de plumes.

Les premiers ne se plient pas et permettent de rafraîchir l’air autour du visage.

Prolongement du corps, l’éventail signifie les humeurs et est déjà vecteur de langage.

Présent dans tous les rites religieux et spirituels, il est la métaphore du souffle divin et un messager entre le monde des vivants et celui des morts.

Toutankhamon en fait un sceptre emblème de son pouvoir. Les chefs de guerre japonais en font une arme. A l’époque gréco-romaine, il devient accessoire de mode.

Les deux principales formes d’éventails encore présentes dans nos usages actuels remontent au XVIème siècle, quand les portugais les rapportent de Chine et du Japon : la forme « pliée » (monture rigide et feuille souple) ou « brisée » (brins rigides maintenus par un fil ou un ruban). Catherine de Médicis en introduit le gôut et les usages à la cour italienne et française et c’est sous Louis XIV et Colbert que nait la corporation des éventaillistes, devenant l’un des joyaux des arts décoratifs français qui rayonnera dans toute l’Europe.

De la fin du XVIIème siècle à la Révolution, il distingue la hiérarchie des femmes, parachève le raffinement de leur tenue et devient vecteur de langage amoureux sous le nom de paravent de la pudeur. Il se pare aussi de poésie, de slogans révolutionnaires et politiques.

Le deuxième âge d’or d’étend du XIXème siècle aux périodes de l’art nouveau et de l’art déco, où se multiplient les brevets d’inventions illustrant l’excellence française.

L’éventail se met ensuite en sommeil jusqu’au années 60 où, encore une fois il fait un grand retour dans la mode, puis dans nos usages sous ses formes les plus sophistiquées ou ludiques.

En 2020, le métier d’éventailliste a été classé à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel et son souffle reprend une ampleur contemporaine entre les mains de rares artistes.

Atelier Appâts d’Anges 9 Rue Pêcherie 26200 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00