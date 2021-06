ATELIER Apothicaire en herbe Cluny, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cluny.

ATELIER Apothicaire en herbe 2021-07-07 – 2021-07-07 Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6 rue Mercière

Cluny 71250

EUR 10 10 Observer, sentir, apprendre à reconnaître, les apprentis feront tout comme des maîtres. Au plus près des plantes dans le Jardin de simples de Cluny ou en salle d’atelier, voyagez dans le temps pour découvrir le métier d’apothicaire et ses nombreux mystères.

Leur formation terminée, les grands et petits se chargeront chacun de la préparation d’une tisane, avec laquelle ils repartiront.

Atelier proposé aux familles avec enfants à partir de 6 ans.

collectif.specimens@gmail.com https://www.billetweb.fr/atelier-apothicaire-en-herbe

