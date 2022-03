ATELIER “APERO QUIZ” médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ATELIER “APERO QUIZ” médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin, 12 mars 2022, Lille. ATELIER “APERO QUIZ”

médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin, le samedi 12 mars à 11:30

“APÉRO QUIZ” Qui se cache derrière Malotru? De quelle région est originaire le Capitaine Marleau ? A l’occasion de l’édition 2022 du festival Séries Mania, venez tester vos connaissances lors de ce nouvel Apéro Quiz. > Samedi 12 mars, de 11h30 à 13h Dès 12 ans – 10 participants max Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Inscription : [bibstmaurice@mairie-lille.fr](mailto:bibstmaurice@mairie-lille.fr) ou 03 20 12 53 90 > Tout le programme sur bm-lille.fr, avec 5 ateliers proposés par les médiathèques de Lille dès le début du mois de mars.

Sur inscription

Venez tester vos connaissances ! médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T11:30:00 2022-03-12T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Adresse 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille Ville Lille lieuville médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Departement Nord

médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

ATELIER “APERO QUIZ” médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 2022-03-12 was last modified: by ATELIER “APERO QUIZ” médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 12 mars 2022 lille médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille

Lille Nord