ATELIER APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Et de 3 pour ce rendez-vous mensuel à La Cafetière. A découvrir pour les amoureux de la région…

Avec Matiu Fauré, on explore les lieux qui nous entourent chargés de légendes, de mythes ou de superstitions !

Venez vite partager ce moment, dans une ambiance (toujours) décontractée.

Un moment d’échange convivial sur l’histoire, l’origine, et la richesse de ce territoire du Comminges ! .

Début : 2024-04-24 19:00:00

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel

