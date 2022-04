Atelier apéritif zéro déchet Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 14 mai 2022 à 10h à la Ferme d’en Haut, réalisez des préparations saines, pleines de fraîcheur et gourmandes.** En travaillant des produits locaux de saison, biologiques et en variant les textures, nos petits plats salés et sucrés régaleront petits et grands ! animé par Les Herbes Folles. **Inscription obligatoire directement par formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-aperitif](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-l-atelier-aperitif) **Renseignements : service développement durable** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Gratuit sur inscription.

