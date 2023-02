Porte ouverte à l’atelier. Atelier Antoine Carbonare Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Porte ouverte à l’atelier. Atelier Antoine Carbonare, 28 mars 2023, Mirecourt. Porte ouverte à l’atelier. 28 mars – 2 avril Atelier Antoine Carbonare Présentation du métier de luthier, explication autour de la fabrication d’un violon avec l’instrument en cours de réalisation comme support pédagogique (violon, alto ou violoncelle).

Convient très bien au jeune public comme au moins jeune!

limite de groupe à 6-8 personnes (l’atelier n’est pas très grand!)

Il est préférable d’appeler pour prévoir votre passage à l’atelier afin d’être reçu dans les meilleurs conditions.

Séance d’essai des instruments possible pour les musiciens (instruments modernes de ma fabrication ou instruments anciens disponibles au moment de l’événement)

Pour toute demandes particulières sur la taille des groupes merci de me contacter en avance pour prévoir une double visite.

à bientôt! Atelier Antoine Carbonare 24 rue general leclerc mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T07:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

