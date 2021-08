Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin, Dossenheim-sur-Zinsel Atelier anti gaspillage alimentaire Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier anti gaspillage alimentaire Dossenheim-sur-Zinsel, 22 août 2021, Dossenheim-sur-Zinsel. Atelier anti gaspillage alimentaire 2021-08-22 10:00:00 – 2021-08-22 12:00:00

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel EUR Dans cet atelier, vous découvrirez les habitudes à prendre pour limiter le gaspillage alimentaire, les différentes solutions pour les biodéchets, comment réutiliser ce que l’on qualifierait de déchet alors que c’est un aliment comestible (par exemple, un pain dur deviendra de la chapelure, transformer des fanes de radis en un délicieux velouté, des pieds de brocoli en gaspacho…) et comment réutiliser les eaux et jus de cuisson. Nous cuisinerons ensemble une recette et la dégusterons sur place. Compris dans cet atelier :

* mise à disposition du matériel de cuisine

* mise à disposition des locaux

