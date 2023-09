Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret : Anong Bonheur Art Atelier Anong Bonheur Art – 491 rue de Champmarcou Sandillon, 14 octobre 2023, Sandillon.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes et artisans d’art du Loiret : Anong Bonheur Art 14 et 15 octobre Atelier Anong Bonheur Art – 491 rue de Champmarcou Voir https://www.anonglopes.wixsite.com/anongbonheurart

Artiste dans mon cœur depuis l’enfance, et suite à une prise de conscience d’une vie dénuée de sens, je me suis reconvertie dans l’art thérapie après avoir pratiqué vingt ans de métier des achats et de la logistique. En 2017, j’ai pris des cours de peinture et de sculpture auprès des professeurs des Beaux-Arts à Orléans et exposé dans des salons et galeries. Par ma quête de soi, mes succès dans la résolution de ma dépression m’ont permis de retrouver une vie harmonieuse. En 2019, j’ai suivi une formation en soins énergétiques. Je propose l’art thérapie dans la peinture intuitive où l’on se laisse guidé par l’âme qui exprime son message à travers la peinture, et tout en donnant des techniques de peinture pour réaliser une oeuvre unique. Ainsi l’art associé à la thérapie de l’âme est une be

Atelier Anong Bonheur Art – 491 rue de Champmarcou, Sandillon

