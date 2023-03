Week-end spécial 30 ans de l’Atelier Annick et Charly Atelier Annick et Charly Saint-Guiraud Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Guiraud

Week-end spécial 30 ans de l’Atelier Annick et Charly Atelier Annick et Charly, 1 avril 2023, Saint-Guiraud. Week-end spécial 30 ans de l’Atelier Annick et Charly 1 et 2 avril Atelier Annick et Charly Ouverture de l’atelier au public le samedi 1er et le dimanche 2 avril.

Patients recycleurs, Annick et Charly sauvent de l’oubli, résidus métalliques et vieux outils répudiés. Ils les assemblent et les soudent à l’arc électrique. Entre leurs mains rassembleuses, les objets reprennent formes, couleurs et vie.

Invités pour le week-end :

Le forgeron de La Vacquerie Jean-Marie Catuogno

La créatrice Bénédicte Albouy de l’Atelier Les Brus de Dédé d’Arboras.

Démonstration de forge. Atelier Art Récup.

Exposition de sculptures en fer

Poissonnerie textile Atelier Annick et Charly 21 route de Saint-Félix 325 Saint-Guiraud Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0685874779 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00 Sculptures en métal Art Récup Nelly Benoist

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Guiraud Autres Lieu Atelier Annick et Charly Adresse 21 route de Saint-Félix 325 Saint-Guiraud Ville Saint-Guiraud Departement Hérault Lieu Ville Atelier Annick et Charly Saint-Guiraud

Atelier Annick et Charly Saint-Guiraud Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-guiraud/

Week-end spécial 30 ans de l’Atelier Annick et Charly Atelier Annick et Charly 2023-04-01 was last modified: by Week-end spécial 30 ans de l’Atelier Annick et Charly Atelier Annick et Charly Atelier Annick et Charly 1 avril 2023 Atelier Annick et Charly Saint-Guiraud Saint-Guiraud

Saint-Guiraud Hérault