Atelier sérigraphie et broderie atelier Anne Fontaimpe, 1 avril 2023, Moulins. Atelier sérigraphie et broderie 1 et 2 avril atelier Anne Fontaimpe découvertes de la sérigraphie, teinture végétale et broderie mécanique atelier Anne Fontaimpe 54 rue du jeu de paume Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes J’ouvre mon atelier au public et vous propose de découvrir les diverses pratiques autour du textile (broderie, teinture végétale, impressions …). Il sera question pour cette édition d’aborder plus particulièrement la sérigraphie.

Technique d’impression propice à la reproduction de motifs, la sérigraphie est un outil qui offre de multiples approches créatives.

À partir de motifs sélectionnés pour ce week-end initiatique, je vous accompagne dans les gestes et techniques pour obtenir une impression sur un choix de supports textiles approprié.

Installée à Moulins, j’aurai plaisir à vous accueillir pour échanger autour de mes créations sur mes activités d’artisan d’art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 annefontaimpe

Lieu atelier Anne Fontaimpe Adresse 54 rue du jeu de paume Ville Moulins Departement Allier

