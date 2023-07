Art & Nature Atelier Anna Cosima Jentzsch Briançonnet Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Briançonnet Art & Nature Atelier Anna Cosima Jentzsch Briançonnet, 24 juillet 2023, Briançonnet. Art & Nature 24 juillet – 4 août Atelier Anna Cosima Jentzsch Ateliers artistiques en partenariat avec le service jeunesse de la CAPG (Centre de Loisir à Seranon et à Saint-Vallier-de-Thiey). Dans le cadre de sa résidence « Rouvrir le Monde » l’artiste Anna Cosima Jentzsch poursuit le lien fort de son travail avec la nature en explorant à travers ses dessins l’univers fascinant des plantes. Lors de sa résidence, l’artiste propose en partenariat avec le service Jeunesse de la CAPG des ateliers artistiques aux enfants au centre de loisir Seranon (24 au 28 juillet) et au centre de loisir Les 4 Saisons à Saint-Vallier de Thiey (31 juillet au 4 août). Une restitution est prévue à l’issue de la résidence. Atelier Anna Cosima Jentzsch 06850 Briançonnet Briançonnet 06850 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0672411093 http://www.leschantsdansleschamps.org https://www.instagram.com/les_chants_dans_les_champs/ [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@paysdegrasse.fr »}] Création artistique relevant des arts plastiques Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

