Atelier « Animer un débat » : et si on parlait des stéréotypes sexistes ? Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier « Animer un débat » : et si on parlait des stéréotypes sexistes ? Bibliothèque François Villon Paris, 6 mars 2024, Paris. Le mercredi 06 mars 2024

de 15h00 à 19h00

.Public adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Réalisation d’un podcast à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes Atelier animé par Stéphanie Masson, scénariste et productrice. Débattre, c’est tout un art et ça s’apprend ! On s’entraîne à interrompre les échanges trop vifs et à rompre la polémique ! Après un temps de préparation commune, deux équipes se constituent pour débattre. Un présentateur est désigné pour animer cet espace de parole afin que chacun exprime sa pensée. Le tour est joué : l’émission radio est créée ! Atelier pour enfants et jeunes adultes de 8 à 15 ans Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR

