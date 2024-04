Atelier animé par Nicolas DEBUISSER, de l’association « Officina monetae » Archéo’site Les Rues-des-Vignes, mercredi 7 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-07T09:30:00+02:00 – 2024-08-07T16:30:00+02:00

Fin : 2024-08-07T09:30:00+02:00 – 2024-08-07T16:30:00+02:00

Lors de cet atelier, vous expérimenterez le fonctionnement des jeux qui se déroulaient au circus maximus de Rome grâce à des briques Lego !

Vous découvrirez les monuments liés aux jeux romains et vous pourrez aussi assister à une démonstration de frappe de monnaies où figurent le colisée, un quadrige et une venatio. Puis vous participerez activement à la réalisation du circus maximus. Apprenez en jouant et en créant !

Informations pratique :

Mercredi 7 août

Plusieurs séances

de 9 h 30 à 16 h 30

Pour enfants de + de 8 ans.

Réservation obligatoire

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

archéosite CAC Cambrai