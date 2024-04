Atelier animé par Baptiste Coppée Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 25 août 2024.

Atelier animé par Baptiste Coppée Fabrique ton bouclier ! Dimanche 25 août, 14h00 Archéo’site

Début : 2024-08-25T14:00:00+02:00 – 2024-08-25T16:00:00+02:00

Heureusement, lors des combats, les adversaires portaient des protections qui leur permettaient de se protéger ! Avec Baptiste Coppée, découvrez le bouclier qui était une arme de défense et sur lequel figuraient des symboles et des dessins, figuratifs ou abstraits, permettant aux guerriers de se créer une identité et d’être reconnus par les spectateurs présents au combat… Les participants pourront réaliser leur propre bouclier à l’aide de matériaux rudimentaires tels que le carton, le papier coloré ou la peinture,etc…

Un moment de partage et de création où chacun est invité à laisser libre cours à son imagination !

De 14 h à 16 h

Réservé à un public d’enfants de plus de 8 ans

Dimanche 25 août

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

archeo’site CAC Cambrai