Atelier Animal Totem au Parvis – Centre d'art contemporain IBOS Ibos

2022-01-12 14:30:00 – 2022-01-12 16:30:00

3 EUR Découvrez en famille l'exposition La profonde Alliance et participez ensemble, petits à partir de 7 ans et grands, à cet atelier de création.

Depuis des temps immémoriaux, les hommes, fascinés par les animaux, cherchent à s’approprier leurs vertus et leur esprit de protection…

Au moyen de sculptures, masques ou dessins, retrouvons l'animal totem qui est en chacun de nous ! Sur réservation uniquement : centredart@parvis.net

