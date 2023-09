Démonstration autour des métiers des arts et du livre à Anima Libri à Montreuil-Bellay atelier Anima Libri Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay Démonstration autour des métiers des arts et du livre à Anima Libri à Montreuil-Bellay atelier Anima Libri Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay. Démonstration autour des métiers des arts et du livre à Anima Libri à Montreuil-Bellay 16 et 17 septembre atelier Anima Libri Atelier Galerie Anima Libri, double espace dédié à l’atelier de reliure d’art (démonstrations ponctuelles) et aux créations d’artistes des Arts du Livre.

Visite Libre.

Visites commentées de l’atelier de reliure d’art d’environ 1h30 à 17h30 le samedi et 17h le dimanche.

Réservations obligatoires, 6 personnes maximum. 4 euros par personnes.

PMR Partiel. atelier Anima Libri 180 rue Nationale 49260 Montreuil Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241385572 http://www.anima-libri.fr https://www.facebook.com/AnimaLibri.lAtelierdeReliure/;https://www.facebook.com/evelyne.sagot.5 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 VAH Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu atelier Anima Libri Adresse 180 rue Nationale 49260 Montreuil Bellay Ville Montreuil-Bellay Departement Maine-et-Loire Lieu Ville atelier Anima Libri Montreuil-Bellay latitude longitude 47.131678;-0.153043

atelier Anima Libri Montreuil-Bellay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-bellay/