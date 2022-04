Atelier anim eau Laruscade Laruscade Catégories d’évènement: Gironde

Laruscade

Atelier anim eau Laruscade, 28 avril 2022, Laruscade. Atelier anim eau Laruscade

2022-04-28 – 2022-04-28

Laruscade Gironde Laruscade Accompagnés d’une animatrice environnement de l’association Argiope, les enfants sont invités à découvrir la nature par le biais d’une balade le long d’un lac puis sur un chemin boisé à la découverte des la faune et de la flore.

Cet atelier nature sera l’occasion de fabriquer leur filet à papillons. Accompagnés d’une animatrice environnement de l’association Argiope, les enfants sont invités à découvrir la nature par le biais d’une balade le long d’un lac puis sur un chemin boisé à la découverte des la faune et de la flore.

Cet atelier nature sera l’occasion de fabriquer leur filet à papillons. +33 5 57 58 47 79 Accompagnés d’une animatrice environnement de l’association Argiope, les enfants sont invités à découvrir la nature par le biais d’une balade le long d’un lac puis sur un chemin boisé à la découverte des la faune et de la flore.

Cet atelier nature sera l’occasion de fabriquer leur filet à papillons. OTLNG

Laruscade

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Laruscade Autres Lieu Laruscade Adresse Ville Laruscade lieuville Laruscade Departement Gironde

Laruscade Laruscade Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruscade/

Atelier anim eau Laruscade 2022-04-28 was last modified: by Atelier anim eau Laruscade Laruscade 28 avril 2022 Gironde Laruscade

Laruscade Gironde