Portes ouvertes de l’atelier d’une scénographe papier Atelier Anecdotes, 1 avril 2023, Pinsac.

Portes ouvertes de l’atelier d’une scénographe papier 1 et 2 avril Atelier Anecdotes

Portes ouvertes de mon atelier show-room dans lequel je réalise masques, fleurs, animaux, humains, trompe l’oeil alimentaires, élements de décors…. de toutes tailles, en mettant en oeuvre essentiellement toutes sortes de papier selon une technique personnelle.

Démonstration et explications techniques.

Samedi et dimanche matin de 9h30 à 11h30 , atelier tout public (7 à 99 ans) sur réservation : création d’une rose en papier et d’un papillon. Matériel fourni. 15€/personne . Chacun repart avec son oeuvre .

Atelier Anecdotes 177 route de Gabales – 46 200 Pinsac Pinsac 46200 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0660882426 »}, {« type »: « email », « value »: « christine.rh@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/chris.anecdotes/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

expo vente

L’atelier. Photo Anecdotes