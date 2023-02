Partageons ensemble LA PASSION DE L’AUTHENTIQUE Atelier André Lévêque restauration/conservation Meuble d’art d’époque, 31 mars 2023, Montlouis-sur-Loire.

Visite guidée d’un atelier de restauration conservation de mobilier œuvrant entre autres pour des collections privées, la DRAC, le Centre des Monuments Nationaux… handicap moteur mi

Atelier André Lévêque restauration/conservation Meuble d’art d’époque 29 Quai Albert Baillet, 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Venez découvrir le travail dans un atelier de restauration/conservation de meubles d’art, d’époque des XVII- XVIII- XIX siècle.

Le vendredi après-midi nous permettra de nous consacrer à l’accueil des jeunes de plus de 12 ans.

Diaporama commenté interactif sur mobilier classé au titre monuments historiques et objets religieux d’églises et cathédrales de la région Centre-Val de Loire, fauteuil de Madame de Vermandois, lit de Philippe Lesbahy, restauration de boiseries et parquets dans hôtel privé à Paris et de nombreux autres meubles et objets…

Kakémono, plaquettes et livre sur la restauration de l’Iconostase de l’église Saint-Julien-le-Pauvre (possibilité d’achat du livre à l’atelier à ces dates).

Démos sur la méthode d’infusion sous vide de matériaux de consolidation sur mobilier vermoulu.

Divers meubles et objets en cours de restauration ou de restitution sont présents à l’atelier, dont une paire de Prie-Dieu X , Fac similé d’un fauteuil de miniaturiste, table rognon …

La visite guidée dure environ 2h, les réservations permettant de constituer de petits groupes. L’entrée étant libre et gratuite, toute personne de passage pourra dans la limite des conditions de sécurité, se joindre à un groupe.

Iulia Cuzmina, restauratrice de mobilier ancien, dévoilera son parcours professionnel aux côtés d’André, en activité depuis 40 ans…



