Atelier Anandi théâtre dansé : Découverte et pratique du Bharata Natyam Castels et Bézenac, 22 octobre 2022, Castels et Bézenac.

Hang’Art 823 route du Moulant Lieu-dit Canteranne Castels et Bézenac Dordogne Lieu-dit Canteranne Hang’Art 823 route du Moulant

2022-10-22 – 2022-10-23

Les samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h à 12h.

Atelier: Découvrez et pratiquez les bases du Bharata Natyam, théâtre dansé du sud de l’Inde.

Au Hang’Art, 823 route du Moulant

Lieu-dit Canteranne, 24220 Castels et Bezenac

Renseignement, contact et inscription : anandiasso@gmail.com

07 63 10 21 48

Les différents aspects abordés sont :

– nṛtta : Danse pure et abstraite, sans narration.

– Jati : syllabes mnémoniques rythmiques

– mudrā : positions des mains.

– abhinaya : Aspect théâtral du Bharata-Natyam. Mime et expressions qui rapportent la signification d’une histoire ou d’un poème chanté.

Il s’agit d’une introduction, c’est une danse qui nécessite plusieurs années d’apprentissage.

