Atelier: analyser sa posture pro et mieux parler en public Élan Interculturel, 20 novembre 2021, Paris.

de 11h à 18h

Le mercredi 1 décembre 2021

de 16h à 19h

Le mercredi 8 décembre 2021

de 16h à 19h

gratuit

Un atelier pour les professionnel.le.s de l’éducation d’adultes, pour décoder les pratiques de communication non verbale, Les métiers de l’éducation sont avant tout des métiers de communication et de performance. La manière dont nous portons notre corps, notre voix peut faire la différence entre motivation et désengagement – autant pour nous que pour nos apprenants. Cette co-formation a pour but de développer un outil d’analyse utile aux éducateurs.trices pour prendre conscience de leurs styles, postures, forces et peut-être faiblesses afin de mieux identifier des chemins de développement. Dans le cadre du projet E+ “VOICE AND BODY OF ADULT EDUCATORS”, nous cherchons à développer des modules de formation pour mieux utiliser notre voix et corps : être plus à l’aise mais aussi être plus facile à comprendre. 20 novembre 2021 entre 11h-13h & 14h-18h

1 décembre 2021 entre 16h-19h

8 décembre 2021 entre 16h-19h Chez Élan Interculturel à Paris 75013 Inscriptions Dans le programme : utilisation du corps et de la voix dans l’action pédagogique, l’analyse de mouvement, les dimensions de notre comportement non verbal, l’analyse de la voix, utilisation du vidéo pour l’analyse de sa posture. Animations -> Atelier / Cours Élan Interculturel 24 Quai d’Austerlitz Paris 75013 Contact : Elan Interculturel https://fb.me/e/1Rls26V5f https://twitter.com/interculturelan vera@elaninterculturel.com Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Solidaire

