Orsay ZOOM Orsay Atelier « Américanisation par les arts? (1) ZOOM Orsay Catégorie d’évènement: Orsay

Atelier « Américanisation par les arts? (1) ZOOM, 9 mars 2021-9 mars 2021, Orsay. Atelier « Américanisation par les arts? (1)

ZOOM, le mardi 9 mars à 09:00 Entrée libre (événement en ligne)

Sous-titrée « Faire dialoguer les arts », cette journée d’études réunira des spécialistes de musique, de cinéma, de danse et d’histoire des arts. ZOOM Laboratoire de Physique des Solides, Orsay Orsay Corbeville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Orsay Autres Lieu ZOOM Adresse Laboratoire de Physique des Solides, Orsay Ville Orsay