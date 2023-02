Atelier AMD gravures et estampes – portes ouvertes Atelier AMD Auray Catégories d’Évènement: Auray

Atelier AMD gravures et estampes – portes ouvertes Atelier AMD, 27 mars 2023, Auray. Atelier AMD gravures et estampes – portes ouvertes 27 mars – 2 avril Atelier AMD Présentation et mise en œuvre de différentes techniques de gravures (taille douce ; talle d’épargne) Atelier AMD Auray 11rue Georges Clémenceau Auray 56400 Morbihan Bretagne Pour répondre aux attentes des visiteurs, je mettrai en évidence tous les outils et les différents supports nécessaires à la création de chacune de ces techniques de gravures : taille douce, carborundum, monotypes et autres. En complément, il sera présenté des projections vidéos du passage entre la plaque, une fois le travail de gravure abouti, et la préparation des encres et les différentes étapes nécessaires avant la réalisation de l’estampe souhaitée.

Selon l’intérêt du public face aux aspects artistiques et/ou techniques de la gravure et de l’estampe, l’échange sera d’autant plus intéressant et à la hauteur de ses attentes. Tout sera mis en œuvre pour donner satisfaction dans l’esprit des Journées Européennes des Métiers d’Art.

