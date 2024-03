Atelier Alternance & Handicap Rennes Rennes, jeudi 20 juin 2024.

Atelier Alternance & Handicap Un atelier d’échanges et de conseils pour envisager de SE FORMER Jeudi 20 juin, 15h00 Rennes

Début : 2024-06-20T15:00:00+02:00 – 2024-06-20T16:30:00+02:00

Un atelier d’échanges et de conseils pour envisager de SE FORMER

et TROUVER UN EMPLOI par l’alternance.

Objectifs :

– Connaitre les modalités de l’alternance et les spécificités pour les personnes en situation de handicap.

– Structurer son projet d’alternance et ses recherches.

Prérequis :

– A destination des demandeurs d’emploi en situation de handicap

– Envisager un projet d’alternance (initié ou simplement en réflexion).

Pour toute question, vous pouvez contacter Cap Emploi 35 au 02 23 44 82 30

Rennes 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

