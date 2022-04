Atelier : Alors on danse ? Musée de Bretagne – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Compagnie Astour du Cercle Celtique de Rennes vous propose de découvrir des danses bretonnes en faisant un petit détour par plusieurs terroirs de Bretagne.

La Compagnie Astour du Cercle Celtique de Rennes vous propose de découvrir des danses bretonnes en faisant un petit détour par plusieurs terroirs de Bretagne : le Penthièvre, le pays de Nantes, de Rennes, du Poudouvre et quelques autres tout aussi « goûtus ». Les Champs Libres regroupent le musée de Bretagne, la bibliothèque de Rennes métropole et l’Espace des sciences. http://www.leschampslibres.fr Saturday 14 May, 20:00

The Free Fields group(include) the museum of Brittany, the library(bookcase) of Rennes metropolis and the Space of sciences. La Compagnie Astour du Cercle Celtique de Rennes le propone descubrir danzas bretonas haciendo un pequeño rodeo por varios terruños de Bretaña: el Penthièvre, el país de Nantes, de Rennes, del Poudouvre y algunos otros también «sabor». Sábado 14 mayo, 20:00 10 cours des alliés 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne

